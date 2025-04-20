Зубная щетка Лакалут актив
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
145,00
Економія при броні: -30,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
162,19
Економія при броні: -9,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
139,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,73
Економія при броні: -29,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
140,62
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
163,19
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн