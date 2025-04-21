Зубная щетка Лакалут актив
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
145,22
Економія при броні: -30,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,72
Економія при броні: -31,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,55
Економія при броні: -30,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
140,64
Економія при броні: -28,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,45
Економія при броні: -30,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
148,08
Економія при броні: -28,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
141,92
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
144,54
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен