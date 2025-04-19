Зубная щетка Лакалут актив
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
147,18
Економія при броні: -27,82 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,69
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
140,96
Економія при броні: -28,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
144,73
Економія при броні: -32,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
141,55
Економія при броні: -29,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
160,43
Економія при броні: -7,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,95
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,17
Економія при броні: -34,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен