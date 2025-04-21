Зубная щетка Лакалут актив
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,79
Економія при броні: -25,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,60
Економія при броні: -32,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,15
Економія при броні: -30,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
141,36
Економія при броні: -30,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
140,44
Економія при броні: -29,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,81
Економія при броні: -33,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,64
Економія при броні: -34,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,82
Економія при броні: -31,95 грн