Зубная щетка Лакалут актив
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
143,41
Економія при броні: -29,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
142,04
Економія при броні: -29,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
141,61
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
144,76
Економія при броні: -31,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
154,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
145,54
Економія при броні: -32,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен
147,44
Економія при броні: -34,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ" №1
Натурварен