Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
6.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
7.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
7.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
3.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
61.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
62.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
63.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
63.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
64.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
64.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
65.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
69.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
69.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
69.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
70.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
72.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
46,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
72.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
73.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
73.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
74.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
