Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)
Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Антоновича Дмитра, 1-А
16.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
131.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
143.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
144.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
183.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
185.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
46,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
187.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
68,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
188.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
190.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
190.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
190.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
190.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
192.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
192.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
193.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Забронювати
