Дніпро
Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)
Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
0.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
0.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
2.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
68,20
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
4.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
4.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
6.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
46,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
6.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
7.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
7.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
46,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
8.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
8.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
8.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
9.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
10.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
1.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
27.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
31.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
32.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
37.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70
грн
