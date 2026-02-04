Чернігів
Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)

Крем-гель Венол (Cream-gel Venol)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
68,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
68,20 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
121.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
125.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
126.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
126.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
126.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ГІГІЄНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ВЕНОЛ" 75 мл №1
Кортес
51,70 грн
ГоловнаКошикОбране