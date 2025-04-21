Гель Хондрогель

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,48
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,03
Економія при броні: -2,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,27
Економія при броні: -13,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,28
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,56
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,07
Економія при броні: -3,24 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,48
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,60
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
51,69
Економія при броні: -1,88 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,33
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,30
Економія при броні: -3,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,10
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,07
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,29
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,30
Економія при броні: -2,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка