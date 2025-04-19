Гель Хондрогель

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
56,59
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,60
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,56
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,74
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,30
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,90
Економія при броні: -12,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,86
Економія при броні: -8,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,84
Економія при броні: -8,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,00
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,07
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,04
Економія при броні: -3,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,53
Економія при броні: -9,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка