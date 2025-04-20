Гель Хондрогель

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
47,30
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
64,43
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,29
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
63,07
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,45
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,12
Економія при броні: -2,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,32
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,90
Економія при броні: -8,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
51,61
Економія при броні: -6,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,15
Економія при броні: -3,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,09
Економія при броні: -9,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,07
Економія при броні: -2,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,40
Економія при броні: -12,20 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка