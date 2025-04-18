Гель Хондрогель

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,05
Економія при броні: -7,54 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,04
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,26
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,89
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,50
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,91
Економія при броні: -9,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,51
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,03
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,99
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
51,62
Економія при броні: -6,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,43
Економія при броні: -8,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,34
Економія при броні: -3,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
50,44
Економія при броні: -10,28 грн