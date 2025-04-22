Гель Хондрогель

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,80
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,10
Економія при броні: -12,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,32
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,54
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
51,65
Економія при броні: -11,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,03
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,09
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,81
Економія при броні: -1,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
52,96
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
54,23
Економія при броні: -9,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
53,45
Економія при броні: -9,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ХОНДРОГЕЛЬ" 100 мл №1
Ботаніка