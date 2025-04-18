Долива зеленый чай Дезодорант
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
154,00
Економія при броні: -10,78 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
170,40
Економія при броні: -0,29 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -11,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
147,00
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -11,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
9.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
157,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
59.7 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
152,80
Економія при броні: -1,72 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
149.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Маложитомирська, 2
151.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
171,17
Економія при броні: -0,51 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
205.9 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
151,40
Економія при броні: -0,91 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
219.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
156,00
Економія при броні: -11,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
266.9 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
170,94
Економія при броні: -1,29 грн