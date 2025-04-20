Долива зеленый чай Дезодорант
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
160,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
160,00
Економія при броні: -14,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
156,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
159,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
177,00
Економія при броні: -24,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
177,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
167,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
160,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
169,80
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
214.7 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
223.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
223.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
243.5 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
243.6 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
243.8 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
244.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
244.2 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
244.3 км
D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл №1
Натурварен