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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл - Харків (130320) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
292,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
301,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
357,94 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
315,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
337,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
313,57 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
313,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
361,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
361,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
313,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
337,73 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
301,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
337,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
289,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
Всього: упаковка (2)
313,57 грн