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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 500 мл - Львів (130319) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Відінська, 48
Всього: упаковка (2)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
484,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
521,70 грн