А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1

Пьер Фабр Дермо-Косметік