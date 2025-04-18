А-дерма екзомега молочко з молочком вівса Реальба (A-derma exomega milk with Realba oat milk)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
190.7 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
190.9 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
194.2 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
194.6 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
195.0 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
195.2 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.7 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
228.6 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
672,75
Економія при броні: -41,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
305.1 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
307.1 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік