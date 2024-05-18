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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаА-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОСЦіни в аптеках

А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл - Харків (133134) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
484,15
Економія: -20,72 грн
463,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
691,64
Економія: -23,39 грн
668,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
884,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
796,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
804,54 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
844,10 грн