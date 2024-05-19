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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 500 мл - Львів (43272) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
208,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (2)
215,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
215,61
Економія: -0,70 грн
214,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
217,29
Економія: -2,26 грн
215,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
216,48
Економія: -2,29 грн
214,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
171,27
Економія: -1,99 грн
169,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
216,17
Економія: -3,00 грн
213,17 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
110,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
213,99
Економія: -0,11 грн
213,88 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
207,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
207,20 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
189,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
233,72
Економія: -27,70 грн
206,02 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47
Всього: упаковка (1)
193,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
193,55 грн