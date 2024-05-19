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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЧУТЛИВОЇ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА УШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ БЕЗ МОКНУТТЯ 40 мл - Київ (130151) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
332,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
332,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
360,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
334,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
296,53
Економія: -19,01 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
293,62
Економія: -16,10 грн
277,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
292,53
Економія: -15,01 грн
277,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
286,57
Економія: -9,05 грн
277,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
285,90
Економія: -8,38 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
288,98
Економія: -11,46 грн
277,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
296,28
Економія: -18,76 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
360,00 грн