АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЧУТЛИВОЇ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА УШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ БЕЗ МОКНУТТЯ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (130151) Лікарський препарат - ціни