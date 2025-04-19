Кодалі гель для душу та ванн (Caudalie shower and bath gel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні: -85,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні: -85,81 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні: -85,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні: -119,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні: -119,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні: -119,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
460.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні: -85,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
460.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
462.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie