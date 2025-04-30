Київ
Кодалі гель для душу та ванн (Caudalie shower and bath gel)

Кодалі гель для душу та ванн (Caudalie shower and bath gel)

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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні: -12,87 грн
416,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
397,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
381,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
381,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
497,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
496,52 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
357.8 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
499,38 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні: -17,97 грн
580,98 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
687,80 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні: -17,97 грн
580,98 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
687,80 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
554,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -17,97 грн
581,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
397,20 грн
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