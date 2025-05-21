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Кодалі гель для душу та ванн (Caudalie shower and bath gel)
Кодалі гель для душу та ванн (Caudalie shower and bath gel)
Чернігів
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні:
-17,97 грн
581,03
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні:
-17,97 грн
580,98
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
397,16
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,40
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні:
-17,97 грн
581,03
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
126.3 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні:
-17,97 грн
581,03
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
128.1 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
128.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
397,16
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
397,16
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
128.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
598,95
Економія при броні:
-17,97 грн
580,98
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні:
-17,97 грн
581,03
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
429,05
Економія при броні:
-12,87 грн
416,18
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
365,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ТА ВАНН FLEUR DE VIGNE 200 мл №1
Caudalie
599,00
Економія при броні:
-17,97 грн
581,03
грн
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