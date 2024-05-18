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БАЛЬЗАМ-МАСКА РЕП'ЯХОВА 200 мл відновлююча - Харків (129851) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
124,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
151,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
124,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
151,17 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
150,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
151,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
150,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
124,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
150,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
124,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
150,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
150,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
124,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
151,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
150,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
151,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
150,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
150,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
151,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (177)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
124,50 грн