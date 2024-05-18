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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ 200 мл - Харків (118610) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
342,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
393,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
342,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
352,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (1)
241,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
320,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
436,10
Економія: -13,08 грн
423,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
342,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
348,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
436,10
Економія: -13,08 грн
423,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
336,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
436,10
Економія: -13,08 грн
423,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
436,10
Економія: -13,08 грн
423,02 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
407,75
Економія: -12,23 грн
395,52 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
407,75
Економія: -12,23 грн
395,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
436,10
Економія: -13,08 грн
423,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
359,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
371,30
Економія: -11,14 грн
360,16 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
371,30
Економія: -11,14 грн
360,16 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
368,14 грн