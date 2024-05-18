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URIAGE ІСЕАК ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 500 мл - Харків (870786) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
763,88 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
747,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
965,71
Економія: -82,26 грн
883,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
949,35
Економія: -85,89 грн
863,46 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
840,85
Економія: -96,66 грн
744,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
851,77
Економія: -65,52 грн
786,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
949,71
Економія: -162,60 грн
787,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
778,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
778,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (2)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
653,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
808,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
808,15 грн