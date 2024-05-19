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URIAGE ІСЕАК ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ МИЛО "МИЛО БЕЗ МИЛА" 100 г - Київ (91041) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
416,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
417,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
401,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
434,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
437,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
431,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
484,70
Економія: -96,90 грн
387,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
401,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
410,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
484,70
Економія: -96,90 грн
387,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
380,33 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
363,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
380,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
377,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
439,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
375,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (2)
401,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
356,40 грн