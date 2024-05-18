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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (43901) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
146,02
Економія: -17,36 грн
128,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
165,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
161,96
Економія: -13,59 грн
148,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
178,44
Економія: -19,84 грн
158,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
166,12
Економія: -19,01 грн
147,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
168,03
Економія: -20,48 грн
147,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
164,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (1)
167,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
162,71
Економія: -15,29 грн
147,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
159,83
Економія: -10,04 грн
149,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
166,69
Економія: -17,63 грн
149,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
175,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
181,84
Економія: -13,94 грн
167,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
163,75
Економія: -14,55 грн
149,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
Всього: упаковка (1)
175,00 грн