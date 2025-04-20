Зубний порошок з м'ятою (Tooth paste with mint)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
38,27
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
29,63
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,17
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,01
Економія при броні: -1,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
10.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
34,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн