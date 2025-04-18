Зубний порошок з м'ятою (Tooth paste with mint)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,78
Економія при броні: -1,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
4.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,31
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
5.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,02
Економія при броні: -2,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
7.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,73
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,22
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон