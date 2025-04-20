Зубний порошок з м'ятою (Tooth paste with mint)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
62.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
65.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
69.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
78.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
83.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
84.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Палацова, 2
97.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
105.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
115.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
117.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,85
Економія при броні: -1,04 грн