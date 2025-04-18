Зубний порошок з м'ятою (Tooth paste with mint)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
6.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 35
145.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,37
Економія при броні: -1,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,85
Економія при броні: -1,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,87
Економія при броні: -1,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
188.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
34,17
Економія при броні: -1,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
188.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,24
Економія при броні: -1,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
190.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,05
Економія при броні: -1,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
190.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,40
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
192.0 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
35,72
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
192.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
193.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,18
Економія при броні: -1,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
193.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
29,76
Економія при броні: -3,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
194.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
29,66
Економія при броні: -3,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
194.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
194.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,31
Економія при броні: -1,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
195.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,44
Економія при броні: -2,14 грн