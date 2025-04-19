Зубний порошок з м'ятою (Tooth paste with mint)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,38
Економія при броні: -4,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,03
Економія при броні: -1,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
33,49
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,14
Економія при броні: -4,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -1,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,33
Економія при броні: -2,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
34,81
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,71
Економія при броні: -1,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
30,52
Економія при броні: -1,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
7.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
35,50
Економія при броні: -1,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,10
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
32,15
Економія при броні: -1,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
31,74
Економія при броні: -1,28 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
32.4 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
32.9 км
ПОРОШОК ЗУБНИЙ З М'ЯТОЮ 90 г №1
Дон