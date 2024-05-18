Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Шостка, вул. Свободи, 22 Всього: упаковка (1) 70,44 Економія: -11,44 грн 59,00 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 65,30 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Геніївка, вул. Вільховатка, 1 Всього: упаковка (1) 72,20 грн

Техмедсервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Вінниця, вул. Гоголя, 14 Всього: упаковка (1) 75,52 грн