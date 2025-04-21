Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
340.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,85
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
340.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,89
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
349.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,21
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
349.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,26
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
349.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,96
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
349.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,95
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
350.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,31
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
352.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,05
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
353.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,10
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
355.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
40,99
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
355.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,86
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
357.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,14
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
387.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,25
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
389.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
389.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,00
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
389.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,23
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
389.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,91
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
389.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,64
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
390.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,13
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
390.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,36
Економія при броні: -2,80 грн