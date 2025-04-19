Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,19
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,17
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,14
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,61
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
6.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,88
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,88
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
8.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,34
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
11.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,08
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
12.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,05
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
13.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,07
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
15.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,20
Економія при броні: -2,82 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
255.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,35
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
257.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,84
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
258.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,45
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
260.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,45
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,35
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
262.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,22
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,22
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
265.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,90
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
265.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,23
Економія при броні: -1,67 грн