Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,04
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
98.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,76
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
107.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,15
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,59
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,33
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
110.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,44
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
111.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,30
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
111.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
40,81
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
113.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,43
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
113.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,23
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
113.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,20
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
149.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,17
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
151.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,06
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
151.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,26
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
153.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,40
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,78
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
156.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,31
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
158.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,46
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
159.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,40
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
40,99
Економія при броні: -1,43 грн