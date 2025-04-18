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Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Київ
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
32,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
320.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
38,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
338.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,18
Економія при броні:
-1,62 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
339.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,02
Економія при броні:
-1,46 грн
39,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
339.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,08
Економія при броні:
-1,52 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
339.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,11
Економія при броні:
-2,55 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
344.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,83
Економія при броні:
-2,27 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
346.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
39,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
346.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,98
Економія при броні:
-2,58 грн
39,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
347.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,95
Економія при броні:
-2,55 грн
39,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
347.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,43
Економія при броні:
-1,87 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
348.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,67
Економія при броні:
-2,29 грн
43,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
349.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,29
Економія при броні:
-2,73 грн
39,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
349.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,18
Економія при броні:
-2,78 грн
39,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
350.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,60
Економія при броні:
-2,04 грн
39,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
351.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
43,88
Економія при броні:
-1,49 грн
42,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
352.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,60
Економія при броні:
-2,04 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
352.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,34
Економія при броні:
-1,78 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
352.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,16
Економія при броні:
-1,60 грн
39,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
352.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,93
Економія при броні:
-2,37 грн
39,56
грн
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