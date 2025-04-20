Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,06
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,26
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,17
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,40
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,31
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,78
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,46
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
40,99
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,40
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,06
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,96
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,63
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,87
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,93
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,23
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,99
Економія при броні: -2,43 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
243.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,04
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
245.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,76
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
255.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,15
Економія при броні: -2,75 грн