Боро Плюс мило (Boro Plus soap)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
10.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
282.0 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,34
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
282.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,74
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
282.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,41
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
283.5 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,42
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
298.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,70
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
299.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,14
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
299.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,49
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
302.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
303.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,23
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
303.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,90
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
304.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
45,22
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
306.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,22
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
308.8 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,35
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
310.3 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,45
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
311.6 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,45
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
312.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,04
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
312.2 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
41,84
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
313.7 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
42,35
Економія при броні: -2,79 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
548.1 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
551.9 км
МИЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Емамі
46,20
Економія при броні: -2,82 грн