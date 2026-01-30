Київ
Кучіоло зубна паста Червоні ягоди (Cucciolo toothpaste Red berry)
Кучіоло зубна паста Червоні ягоди (Cucciolo toothpaste Red berry)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
8.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
8.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
160,50
Економія при броні:
-8,50 грн
152,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
10.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
10.7 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
10.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
15.5 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
50.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
94.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,85 грн
177,65
грн
