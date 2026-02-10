Харків
Кучіоло зубна паста Червоні ягоди (Cucciolo toothpaste Red berry)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
168,00
Економія при броні:
-8,40 грн
159,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.6 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
3.2 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
4.5 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
4.9 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
5.0 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
7.1 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
7.6 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
7.8 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 9
8.3 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
8.4 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
8.7 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
10.1 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.1 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
11.7 км
КУЧИОЛО ЗУБНА ПАСТА "ЧЕРВОНІ ЯГОДИ" 50 мл №1
Natura House
187,50
Економія при броні:
-9,37 грн
178,13
грн
