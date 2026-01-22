Київ
Крем-мило Оленка з олією паростків пшениці (Cream-soap Аленка with oil of sprouts of wheat)

Крем-мило Оленка з олією паростків пшениці (Cream-soap Аленка with oil of sprouts of wheat)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
КРЕМ-МИЛО РІДКЕ "ОЛЕНКА" 200 г №1
Зоря
66,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
КРЕМ-МИЛО РІДКЕ "ОЛЕНКА" 200 г №1
Зоря
76,00
Економія при броні: -17,13 грн
58,87 грн
ГоловнаКошикОбране