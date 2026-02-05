Вінниця
Про товар
Ціни
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
0.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
3.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
3.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
4.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
59.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
74.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
132.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
139.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
150.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
41,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
187.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
187.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Зелена, 10
187.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
188.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
189.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
189.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
189.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
190.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
190.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню