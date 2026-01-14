Київ
Про товар
Ціни
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 31 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
3.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 35
6.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
6.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
8.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
8.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
8.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
9.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
9.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
10.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню