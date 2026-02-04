Кривий Ріг
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
123.4 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
123.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
129.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
133.4 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
134.2 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Героїв, 22
136.5 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
136.6 км
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
